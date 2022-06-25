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Сєвєродонецьк під окупацією, росіяни призначили свого "коменданта" – глава ВЦА

Мазуренко Альона Субота, 25 червня 2022, 18:22
Бої У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ 30 ТРАВНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що місто повністю під окупацією Росії і окупанти уже призначили свого "коменданта".

Джерело: керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Місто повністю під окупацією Російської Федерації. Вони намагаються наводити там свої порядки і наскільки мені відомо там призначили якогось "коменданта" і збирають якийсь "актив".

Місто настільки знищене, що людям буде важко справлятися. Сподіваємося, що місто якомога швидше повернеться під контроль України". 

Деталі: За його словами, наразі виїхати з міста зараз можна лише в бік окупованої території.

Глава ВЦА розповів, що люди, які переховувалися на "Азоті" почали виходити. Вони опинилися в окупації. Пропагандисти уже знімають із ними провокативні відео.

Пряма мова: "Людям, які більше трьох місяців ховались в укриттях "Азота", необхідна психологічна допомога, однак росіяни, скориставшись їх станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети".

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Він додав, що у місцевій лікарні є достатній запас медикаментів.

У Сєвєродонецьку українські військові відійшли на більш укріплені оборонні позиції, які дозволять у подальшому вести оборону.

Стрюк додав, що Сєвєродонецька "майже не залишилося".

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Теми: СєвєродонецькРосіяокупація
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