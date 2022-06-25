Сєвєродонецьк під окупацією, росіяни призначили свого "коменданта" – глава ВЦА
Керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що місто повністю під окупацією Росії і окупанти уже призначили свого "коменданта".
Джерело: керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Місто повністю під окупацією Російської Федерації. Вони намагаються наводити там свої порядки і наскільки мені відомо там призначили якогось "коменданта" і збирають якийсь "актив".
Місто настільки знищене, що людям буде важко справлятися. Сподіваємося, що місто якомога швидше повернеться під контроль України".
Деталі: За його словами, наразі виїхати з міста зараз можна лише в бік окупованої території.
Глава ВЦА розповів, що люди, які переховувалися на "Азоті" почали виходити. Вони опинилися в окупації. Пропагандисти уже знімають із ними провокативні відео.
Пряма мова: "Людям, які більше трьох місяців ховались в укриттях "Азота", необхідна психологічна допомога, однак росіяни, скориставшись їх станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети".
Він додав, що у місцевій лікарні є достатній запас медикаментів.
У Сєвєродонецьку українські військові відійшли на більш укріплені оборонні позиції, які дозволять у подальшому вести оборону.
Стрюк додав, що Сєвєродонецька "майже не залишилося".
Передісторія:
- 23 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.
- 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупанти змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.
- Пізніше Гайдай повідомив, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
- Журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.
- У Міноборони США схвалили виведення військ з Сєвєродонецька у Луганській області.