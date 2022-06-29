Рятувальники розповіли про руйнування від влучання у багатоповерхівку в Миколаєві

В результаті влучання ворожого боєприпасу в п'ятиповерховий житловий будинок в одному з районів Миколаєва зруйновано квартири в одному під'їзді з третього по п'ятий поверх, де також виникла пожежа.

Джерело: миколаївське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними ДСНС, наразі відомо про 3 загиблих та одного постраждалого цивільного.

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Також, при виконанні робіт за призначенням постраждав один співробітник ДСНС. Підрозділами врятовано ще одного мешканця будинку та двох евакуйовано.

Всі постраждалі госпіталізовані до лікарень або їм надана допомога на місці.