Рятувальники розповіли про руйнування від влучання у багатоповерхівку в Миколаєві

В результаті влучання ворожого боєприпасу в п'ятиповерховий житловий будинок в одному з районів Миколаєва зруйновано квартири в одному під'їзді з третього по п'ятий поверх, де також виникла пожежа.

Джерело: миколаївське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними ДСНС, наразі відомо про 3 загиблих та одного постраждалого цивільного.

Також, при виконанні робіт за призначенням постраждав один співробітник ДСНС. Підрозділами врятовано ще одного мешканця будинку та двох евакуйовано.

Всі постраждалі госпіталізовані до лікарень або їм надана допомога на місці.