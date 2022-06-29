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Удар по АТП в Дніпрі: з-під завалів дістали 2 загиблих

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 08:32
Зруйноване російською ракетою АТП у Дніпрі. Фото ДСНС

Під завалами автотранспортного підприємства у Дніпрі, по якому росіяни вдарили під вечір 28 червня, виявили тіла двох загиблих.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області у Facebook 

Пряма мова Резніченка: "На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди".

Деталі: За словами голови ОВА, на місці "прильоту" фахівці виявили уламки ракети "Калібр". 

 
Залишки російської ракети
Фото ДСНС

У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальна операція завершена.

Резніченко нагадав, що напередодні ворог спрямував на Дніпропетровщину 6 ракет, 4 з яких українські військові збили.

За словами Лукашука, вночі російські окупаційні війська вдарили по Зеленодольській громаді, минулося без постраждалих.

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Внаслідок обстрілу в одному з сіл було пошкоджено лінію електромереж, інформації про пошкодження і руйнування будинків наразі немає.

Також окупанти обстріляли прикордонні території та околиці Широківської громади – минулося без жертв і руйнувань.

Передісторія: 

  • 28 червня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські окупанти обстріляли місто, одна з ракет поцілила по АТП.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьвійнажертви
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