Удар по АТП в Днепре: из-под завалов достали 2 погибших

Под завалами автотранспортного предприятия в Днепре, по которому россияне ударили под вечер 28 июня, обнаружили тела двух погибших.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области Facebook

Прямая речь Резниченко: "На утро пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших – мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди".

Детали: По словам главы ОВА, на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".

Остатки российской ракеты Фото ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что поисково-спасательная операция завершена.

Резниченко напомнил, что накануне враг направил на Днепропетровщину 6 ракет, 4 из которых украинские военные сбили.

По словам Лукашука, ночью российские оккупационные войска ударили по Зеленодольской оющине, обошлось без пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

В результате обстрела в одном из сел была повреждена линия электросетей, информации о повреждении и разрушении домов пока нет.

Также оккупанты обстреляли пограничные территории и окрестности Широковской общины – обошлось без жертв и разрушений.

Предыстория: