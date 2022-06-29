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За дві доби окупанти поранили 5 дітей в Україні

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 09:08
За дві доби окупанти поранили 5 дітей в Україні
Фото ілюстративне з Facebook ДСНС

Лише за дві доби 5 українських дітей отримали порання у результаті ворожих обстрілів.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше ніж 968 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 29 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 341. Зросла кількість поранених – понад 627".

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Деталі: Зокрема, 28 червня війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Бахмут Донецької області, у результаті чого отримав поранення 9-річний хлопчик.

28 червня внаслідок ракетних обстрілів ворогом м. Очаків Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля та дівчатка 14 та 15 років.

27 червня під час розбору завалів в центральному районі м. Маріуполь 15-річний підліток підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав поранення.

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Найбільше дітей з початку повномасштабного нападу Росії постраждало у Донецькій (338), Харківській (183), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (58), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (31) та Сумській (17) областях.

Прокурори підкреслюють, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 092 заклади освіти, з них 213 зруйновані повністю.

Теми: Українавійнадіти
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