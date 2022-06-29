За двое суток оккупанты ранили 5 детей в Украине

Только за двое суток 5 украинских детей получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более 968 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 29 июня официальное число детей-жертв в сутки не изменилось – 341. Выросло количество раненых – более 627".

Детали: В частности, 28 июня войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Бахмут Донецкой области, в результате чего получил ранения 9-летний мальчик.

28 июня в результате ракетных обстрелов врагом г. Очаков Николаевской области получили ранения 3-месячный младенец и девочки 14 и 15 лет.

27 июня во время разбора завалов в центральном районе г. Мариуполя 15-летний подросток подорвался на гранате, в результате чего получил ранения.

Больше всего детей с начала полномасштабного нападения России пострадали в Донецкой (338), Харьковской (183), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (58), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (31) и Сумской (17) областях.

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Прокуроры подчеркивают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 092 учебных заведения, из них 213 разрушены полностью.