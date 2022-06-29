Спасатели рассказали о разрушениях от попадания в многоэтажку в Николаеве

В результате попадания вражеского боеприпаса в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж, где также возник пожар.

Источник: николаевское управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным ГСЧС, сейчас известно о 3 погибших и одном пострадавшем гражданском.

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Также при выполнении работ по назначению пострадал один сотрудник ГСЧС. Подразделениями спасен еще один житель дома и двое эвакуированы.

Все пострадавшие госпитализированы в больницы или им оказана помощь на месте.