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Президент Північної Македонії розповів про російську загрозу в регіоні і попередив, що ситуація "крихка"

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 10:39
Стево Пендаровський, фото Getty Images

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський вважає, що загроза Росії для регіону Західних Балкан, яка існувала в останні роки, є небезпечною і зараз.

Про це він сказав, прибувши на саміт НАТО у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

Пендаровський зазначив, що війна в Україні ще більше загострила гібридні загрози, з якими Північна Македонія стикалася в останні роки.

"Ми зіштовхуємось з цими гібридними загрозами, які надходять від Росії, з 2018 року, з часу нашого референдуму про зміну назви, коли ми проголосували за зміну назви країни, референдумі, щоб вступити в Альянс", - сказав він.

Пендаровський вважає, що загрози для регіону не зникли, та закликав союзників бути обачними та приділяти цьому питанню більше уваги.

"Всі знають, і досі є крихкі моменти в регіоні: це питання північного Косова, Республіки Сербської. Ми повинні бути більш уважними - не тільки Західні Балкани, але всі країни НАТО повинні приділяти більше уваги до цих крихких питань, інакше десь може початись дестабілізація", - попередив президент Північної Македонії.

Нагадаємо, напередодні, за підсумками переговорів у Мадриді у вівторок Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

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Теми: ЄСРосіяМакедонія
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