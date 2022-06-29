Македонский президент рассказал о российской угрозе в регионе и предупредил, что ситуация "неустойчивая"

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский считает, что существовавшая в последние годы угроза России для региона Западных Балкан опасна и сейчас.

Об этом он сказал, прибыв на саммит НАТО в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

Пендаровский отметил, что война в Украине еще больше обострила гибридные угрозы, с которыми Северная Македония сталкивалась в последние годы.

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"Мы сталкиваемся с этими гибридными угрозами, которые поступают от России, с 2018 года, с момента нашего референдума об изменении названия, когда мы проголосовали за изменение названия страны, чтобы вступить в Альянс", - сказал он.

Пендаровский считает, что угрозы для региона не исчезли, и призвал союзников быть осмотрительными и уделять этому вопросу больше внимания.

"Все знают, до сих пор есть неустойчивые моменты в регионе: это вопрос северного Косова, Республики Сербской. Мы должны быть более внимательными - не только Западные Балканы, но все страны НАТО должны уделять больше внимания этим вопросам, иначе где-то может начаться дестабилизация", – предупредил президент Северной Македонии.

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Напомним, накануне по итогам переговоров в Мадриде во вторник Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Подробнее о решении в статье: НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде