Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 11:09
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат і нашій державі, і Росії, але втрати загарбників – більші. 

Джерело: Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC

Пряма мова Зеленського: "Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять людей. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Ось так ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам дійсно складно. Бо на один наш танк у них є 10 своїх танків, на одного нашого бійця – їхніх 10 військивх. І якими б міцними ми не були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося".

Деталі: За словами президента, на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

Зеленський підкреслив, що самій Україні боротися з Росією буде складно, і, напевно, за таких умов Україна не витримає, тому дуже важлива підтримка Європи та США.

За словами президента, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє весь світ, програє демократія. Водночас перемога також буде спільною.

Зеленський наголосив, що Україна потребує ще більше зброї для того, щоб збалансувати сили й мати змогу перемогти Росію.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ЗеленськийРосіявійна
Головне сьогодні

фото, доповненоКиївщина: у Демидові через блискавку зруйновано міст, є загиблий

Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20

Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС

Україна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі"

Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО

Британія ввела санкції проти родички Путіна та другої найбагатшої людини РФ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про чутки щодо раку Путіна: У росіян є більша хвороба
Зеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці
Зеленський – про російські обстріли: ООН повинна покарати державу-терориста
Останні новини
19:48
США внесли в "чорний список" компанію з Узбекистану, яка допомагала РФ обходити санкції
19:42
УЗ не підвищуватиме тарифи для пасажирів – Камишін
19:28
Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ і взяти під контроль дорогу Лисичанськ – Бахмут – Генштаб
19:07
На тлі санкцій проти Потаніна ціни на нікель та паладій зросли
19:00
Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні за 11,5 млн доларів: кошти підуть на допомогу українцям
18:51
Україна зберігає курс на інтеграцію до НАТО – заява після саміту
18:40
фото, доповненоКиївщина: у Демидові через блискавку зруйновано міст, є загиблий
18:40
Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20
18:29
"Це жарт": Садовий заявив, що кафе, в яке завітала Джолі, зносити не будуть
18:18
Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС
Усі новини...