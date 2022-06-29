Зеленский: Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять

Президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые действия в Украине наносят большие потери и нашему государству, и России, но у захватчиков потерь больше.

Источник: Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC

Прямая речь Зеленского: "Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Вот так мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них есть 10 своих танков, на одного нашего бойца – у них 10 военных. И какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся".

Детали: По словам президента, на некоторых участках украинские силы обороны оттесняют врага, а с некоторых были вынуждены отходить из-за численного превосходства противника.

Зеленский подчеркнул, что самой Украине бороться с Россией будет сложно, и наверняка при таких условиях Украина не выдержит, поэтому очень важна поддержка Европы и США.

По словам президента, если мир устанет от этой войны, то проиграет весь мир, проиграет демократия. В то же время, победа также будет общей.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужно еще больше оружия для того, чтобы сбалансировать силы и иметь возможность победить Россию.

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