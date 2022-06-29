У НАТО вирішили провести саміт у державі з найвищою загрозою нападу РФ

Саміт Північноатлантичного альянсу в Мадриді цього тижня ухвалить рішення про проведення саміту в Литві.

Про це розповів журналістам у Мадриді президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Литовський лідер розкрив ці плани перед початком пленарного засідання саміту НАТО. Офіційно це рішення буде ухвалене та оприлюднене за підсумками саміту, але воно вже узгоджене між партнерами.

"Наступного року саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі", - запевнив Науседа.

Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року, а не раз на два роки, як зазвичай. При цьому місцем проведення обрали країну-члена, яка стикається з погрозами з боку Росії.

Як повідомлялося, залежний від Путіна білоруський диктатор Лукашенко вважає, що Литва оголосила Росії війну. РФ тисне на Вільнюс з вимогою зняти санкції з постачань до Калінінграда, але Вільнюс не йде на поступки навіть під загрозою війни.

Детально про це читайте у статті Транзитний фронт Путіна: як Литва створила РФ проблеми та які наслідки це може мати.