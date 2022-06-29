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В НАТО решили провести саммит в государстве с самой высокой угрозой нападения РФ

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 11:21

Саммит Североатлантического альянса в Мадриде на этой неделе примет решение о проведении саммита в Литве.

Об этом рассказал журналистам в Мадриде президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Литовский лидер раскрыл эти планы перед началом пленарного заседания саммита НАТО. Официально это решение будет принято и обнародовано по итогам саммита, но уже согласовано между партнерами.

"В следующем году саммит НАТО состоится в Вильнюсе", - заверил Науседа.

Из-за ситуации в сфере безопасности Североатлантический союз решил провести очередной саммит уже в следующем году, а не раз в два года, как обычно. При этом местом проведения была выбрана страна-член, которая сталкивается с угрозами со стороны России.

Как сообщалось, зависимый от Путина белорусский диктатор Лукашенко считает, что Литва объявила России войну. РФ давит на Вильнюс с требованием снять санкции со снабжения Калининграда, но Вильнюс не идет на уступки даже под угрозой войны.

Подробно об этом читайте в статье Транзитный фронт Путина: как Литва создала РФ проблемы и какие последствия это может иметь.

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Темы: НАТОРосcиямир
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