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Бойовика "ДНР" посадили на 15 років, йшов з окупантами захоплювати Запоріжжя

"Українська правда"Середа, 29 червня 2022, 11:21
Фото пресслужба ОГП

П’ятнадцять років ув’язнення отримав командир мотострілецької бригади "Оплот" так званої "ДНР", який брав участь у спробі разом з загарбниками окупувати Запорізьку область.

Джерело: пресслужба ОГП, Запорізька ОВА у Telegram

Дослівно: На початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій "ДНР", де був призначений на посаду командира відділення".

Деталі: Надалі разом з окупантами бойовик вів наступ на українські позиції з метою захоплення Запорізької області, але був взятий у полон.

Що було раніше: 7 червня суд засудив чотирьох громадян України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду і виправдання агресії РФ.

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Теми: війнаУкраїнаЗапорізька область
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