Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бойовика "ДНР" посадили на 15 років, йшов з окупантами захоплювати Запоріжжя

"Українська правда"Середа, 29 червня 2022, 11:21
Бойовика ДНР посадили на 15 років, йшов з окупантами захоплювати Запоріжжя
Фото пресслужба ОГП

П’ятнадцять років ув’язнення отримав командир мотострілецької бригади "Оплот" так званої "ДНР", який брав участь у спробі разом з загарбниками окупувати Запорізьку область.

Джерело: пресслужба ОГП, Запорізька ОВА у Telegram

Дослівно: На початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій "ДНР", де був призначений на посаду командира відділення".

Реклама:

Деталі: Надалі разом з окупантами бойовик вів наступ на українські позиції з метою захоплення Запорізької області, але був взятий у полон.

Що було раніше: 7 червня суд засудив чотирьох громадян України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду і виправдання агресії РФ.

Теми: війнаУкраїнаЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: