Боевика "ДНР" посадили на 15 лет, шел с оккупантами захватывать Запорожье

Пятнадцать лет заключения получил командир мотострелковой бригады "Оплот" так называемой "ДНР", принимавший участие в попытке вместе с захватчиками оккупировать Запорожскую область.

Источник: пресс-служба ОГП, Запорожская ОВА в Telegram

Дословно: В начале марта 2022 года гражданин Украины, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР", где был назначен на должность командира отделения.

Детали: В дальнейшем вместе с оккупантами боевик вел наступление на украинские позиции с целью захвата Запорожской области, но был взят в плен.

Что предшествовало: 7 июня суд приговорил четырех граждан Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и оправдание агрессии РФ.