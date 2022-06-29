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Боевика "ДНР" посадили на 15 лет, шел с оккупантами захватывать Запорожье

"Украинская правда"Среда, 29 июня 2022, 11:21
Фото пресс-служба ОГП

Пятнадцать лет заключения получил командир мотострелковой бригады "Оплот" так называемой "ДНР", принимавший участие в попытке вместе с захватчиками оккупировать Запорожскую область.

Источник: пресс-служба ОГП, Запорожская ОВА в Telegram

Дословно: В начале марта 2022 года гражданин Украины, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР", где был назначен на должность командира отделения.

Детали: В дальнейшем вместе с оккупантами боевик вел наступление на украинские позиции с целью захвата Запорожской области, но был взят в плен.

Что предшествовало: 7 июня суд приговорил четырех граждан Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и оправдание агрессии РФ.

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Темы: войнаУкраинаЗапорожская область
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