Окупанти хочуть вимкнути охолодження ЗАЕС у пошуках зброї: загроза ядерній безпеці

На окупованій Запорізькій АЕС загарбники збираються осушити охолоджувальні басейни у пошуках вигаданої зброї працівників, що може призвести до ядерної небезпеки.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "Загарбники, які перебувають на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше, оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди".

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Деталі: Під цим приводом загарбники хочуть осушити охолоджувальні басейни для перевірки його чаш та зупинити насоси для подачі води на системи безпеки енергоблоків.

В Енергоатомі наголошують, що якщо ЗАЕС залишиться без охолодження, це може загрожувати ядерній безпеці, тим більше у спеку через ризик перегріву та відмови обладнання.

Також ніхто не має впевненості у тому, що окупанти не закладуть у бетонні чаші вибухівку, снаряди тощо, згодом звинувативши працівників у створенні надзвичайної ситуації.

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Що було раніше: 16 червня окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів ЗАЕС, що Росія хоче з 1 вересня поставили атомну електростанцію під контроль Росатома.