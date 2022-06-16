Росія мріє взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів ЗАЕС, що Росія хоче з 1 вересня поставили атомну електростанцію під контроль Росатома.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Зазначається, що 15 червня один з окупантів з позивним "Волга" повідомив працівникам, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.

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Дослівно: "Вчергове наголошуємо – ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.

Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору".

Передісторія: Раніше "Енергоатом" заявив, що на Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.