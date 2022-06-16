Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія мріє взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 18:09

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів ЗАЕС, що Росія хоче з 1 вересня  поставили атомну електростанцію під контроль Росатома.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Зазначається, що 15 червня один з окупантів з позивним "Волга" повідомив працівникам, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.

Дослівно: "Вчергове наголошуємо – ця заява не має жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде. Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.

Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору".

Передісторія: Раніше "Енергоатом" заявив, що на Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

Теми: ЗАЕСЕнергоатомЕнергодарРосія
Головне сьогодні

Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
ЗАЕС
Російські окупанти за тиждень викрали 11 працівників Запорізької АЕС
Директор МАГАТЕ заявив, що Україна запросила його на ЗАЕС, Енергоатом каже – це брехня
Окупанти ставлять під загрозу роботу ЗАЕС
Останні новини
06:15
У США сталася стрілянина в церкві
05:11
Штати повідомили про ліквідацію російської хакерської мережі
04:30
Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців
03:54
Донеччина: Росіяни поранили двох цивільних
03:10
ISW: Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона
02:10
фотоMaxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії
01:29
На окупованих територіях два десятки фільтраційних таборів і тюрем – Україна в ОБСЄ
00:30
Пожежу на хімзаводі на Запоріжжі ліквідували
23:56
Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови
23:49
ФБР розслідує, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці – WP
Усі новини...