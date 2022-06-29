Оккупанты хотят выключить охлаждение ЗАЭС в поисках оружия: угроза ядерной безопасности

На оккупированной Запорожской АЭС захватчики собираются осушить охлаждающие бассейны в поисках вымышленного оружия работников, что может привести к ядерной опасности.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Находящиеся на ЗАЭС захватчики собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее, оговора себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: то ли взрывчатку, то ли снаряды".

Детали: Под этим предлогом захватчики хотят осушить охлаждающие бассейны для проверки его чаш и остановить насосы для подачи воды на системы безопасности энергоблоков.

В Энергоатоме отмечают, что если ЗАЭС останется без охлаждения, это может угрожать ядерной безопасности, тем более в жару из-за риска перегрева и отказа оборудования.

Также нет уверенности в том, что оккупанты не заложат в бетонные чаши взрывчатку, снаряды и т.д., впоследствии обвинив работников в создании чрезвычайной ситуации.

Что предшествовало: 16 июня оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений ЗАЭС, что Россия хочет с 1 сентября поставить атомную электростанцию ​​под контроль Росатома.