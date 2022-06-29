Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі та області заборонили феєрверки та гучні машини

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 13:31
В Одесі та області заборонили феєрверки та гучні машини
Фото pixabay.com

В Одесі та Одеській області заборонили використання і продаж феєрверків та рух гучного транспорту.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на розпорядження голови обласної військової адміністрації Максима Марченка

Дослівно міськрада: "З 30 червня забороняється на території Одеси та Одеської області використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу.  

Реклама:

Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік", або конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму".

Деталі: Крім того, цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.

Повідомляється, дана заборона діятиме до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: ОдесаОдеська областьВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Одеса
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: