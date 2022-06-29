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В Одесі та області заборонили феєрверки та гучні машини

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 13:31
Фото pixabay.com

В Одесі та Одеській області заборонили використання і продаж феєрверків та рух гучного транспорту.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на розпорядження голови обласної військової адміністрації Максима Марченка

Дослівно міськрада: "З 30 червня забороняється на території Одеси та Одеської області використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу.  

Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік", або конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму".

Деталі: Крім того, цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.

Повідомляється, дана заборона діятиме до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

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Теми: ОдесаОдеська областьВоєнний стан
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