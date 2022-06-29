В Одессе и области запретили фейерверки и громкие машины

В Одессе и Одесской области запретили использование и продажу фейерверков и движение громкого транспорта.

Источник: Одесский городской совет со ссылкой на распоряжение главы областной военной администрации Максима Марченко

Дословно горсовет: "С 30 июня запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, включая фейерверки, салюты и петарды, независимо от класса.

Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему "прямоток", или конструктивные особенности системы выпуска газов которых продуцируют чрезмерный уровень шума".

Детали: Кроме того, этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.

Сообщается, что данный запрет будет действовать до отмены военного положения или до выдачи отдельного распоряжения.

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