В Одессе и области запретили фейерверки и громкие машины
В Одессе и Одесской области запретили использование и продажу фейерверков и движение громкого транспорта.
Источник: Одесский городской совет со ссылкой на распоряжение главы областной военной администрации Максима Марченко
Дословно горсовет: "С 30 июня запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, включая фейерверки, салюты и петарды, независимо от класса.
Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему "прямоток", или конструктивные особенности системы выпуска газов которых продуцируют чрезмерный уровень шума".
Детали: Кроме того, этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.
Сообщается, что данный запрет будет действовать до отмены военного положения или до выдачи отдельного распоряжения.
Предыстория:
- 23 июня Киевсовет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков, а также передвигаться по городу на машинах без глушителя.