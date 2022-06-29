Окупанти знову вдарили по Дніпру, обійшлося без жертв
Середа, 29 червня 2022, 14:56
Російські загарбники знову нанесли ракетний удар по Дніпру.
Джерело: пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації
Деталі: У результаті ракетного обстрілу сталася пожежа, її загасили. На щастя, загиблих і поранених немає.
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Що було раніше: 28 червня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські окупанти обстріляли місто, одна з ракет поцілила по АТП, під завалами якого виявили тіла двох загиблих.