Окупанти знову вдарили по Дніпру, обійшлося без жертв

Російські загарбники знову нанесли ракетний удар по Дніпру.

Джерело: пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації

Деталі: У результаті ракетного обстрілу сталася пожежа, її загасили. На щастя, загиблих і поранених немає.

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Що було раніше: 28 червня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські окупанти обстріляли місто, одна з ракет поцілила по АТП, під завалами якого виявили тіла двох загиблих.