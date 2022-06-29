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Окупанти знову вдарили по Дніпру, обійшлося без жертв

"Українська правда"Середа, 29 червня 2022, 14:56
Фото пресслужба Дніпропетровсьої ОДА

Російські загарбники знову нанесли ракетний удар по Дніпру.

Джерело: пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації

Деталі: У результаті ракетного обстрілу сталася пожежа, її загасили. На щастя, загиблих і поранених немає.

Що було раніше: 28 червня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські окупанти обстріляли місто, одна з ракет поцілила по АТП, під завалами якого виявили тіла двох загиблих.

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Теми: війнаДніпро
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