Оккупанты снова ударили по Днепру, обошлось без жертв

Российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Днепру.

Источник: пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации

Детали: В результате ракетного обстрела произошел пожар, его потушили. К счастью, погибших и раненых нет.

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Что предшествовало: 28 июня городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что российские оккупанты обстреляли город, одна из ракет попала по АТП, под завалами которого обнаружили тела двоих погибших.