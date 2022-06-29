Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты снова ударили по Днепру, обошлось без жертв

"Украинская правда"Среда, 29 июня 2022, 14:56
Оккупанты снова ударили по Днепру, обошлось без жертв
Фото пресс-служба Днепропетровской ОГА

Российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Днепру.

Источник: пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации

Детали: В результате ракетного обстрела произошел пожар, его потушили. К счастью, погибших и раненых нет.

Реклама:

Что предшествовало: 28 июня городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что российские оккупанты обстреляли город, одна из ракет попала по АТП, под завалами которого обнаружили тела двоих погибших.

Темы: войнаДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: