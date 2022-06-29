Оккупанты снова ударили по Днепру, обошлось без жертв
Среда, 29 июня 2022, 14:56
Российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Днепру.
Источник: пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации
Детали: В результате ракетного обстрела произошел пожар, его потушили. К счастью, погибших и раненых нет.
Что предшествовало: 28 июня городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что российские оккупанты обстреляли город, одна из ракет попала по АТП, под завалами которого обнаружили тела двоих погибших.
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