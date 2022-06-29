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ФСБ заявляє, що затримала волгоградських "екстремістів": кажуть, хотіли захопити владу

"Українська правда"Середа, 29 червня 2022, 16:01
ФСБ заявляє, що затримала волгоградських екстремістів: кажуть, хотіли захопити владу
Скріншот

ФСБ затримала жителів Волгоградської області РФ, які начебто створили "екстремістську організацію" з метою захоплення влади у Росії.

Джерело: "Кавказ.Реалии"

Дослівно: "ФСБ затримала кількох мешканців Волгоградської області за створення екстремістської організації. Відомство стверджує, що на її зібраннях вони обговорювали підготовку до захоплення влади".

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Деталі: За версією російських спецслужб, затримані збиралися застосовувати проти правоохоронців, військовиків, соціальних об’єктів вогнепальну зброю та "коктейлі Молотова".

Затриманим росіянам, кількість яких невідома, загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що було раніше: У травні ФСБ повідомило про затримання в російському Кемерові "прихильника українських нацистів", нібито причетного до пошкодження ліній електропередач.

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Теми: ФСБРосіяпропагандавійна
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