ФСБ заявляє, що затримала волгоградських "екстремістів": кажуть, хотіли захопити владу
ФСБ затримала жителів Волгоградської області РФ, які начебто створили "екстремістську організацію" з метою захоплення влади у Росії.
Джерело: "Кавказ.Реалии"
Дослівно: "ФСБ затримала кількох мешканців Волгоградської області за створення екстремістської організації. Відомство стверджує, що на її зібраннях вони обговорювали підготовку до захоплення влади".
Деталі: За версією російських спецслужб, затримані збиралися застосовувати проти правоохоронців, військовиків, соціальних об’єктів вогнепальну зброю та "коктейлі Молотова".
Затриманим росіянам, кількість яких невідома, загрожує до 10 років позбавлення волі.
Що було раніше: У травні ФСБ повідомило про затримання в російському Кемерові "прихильника українських нацистів", нібито причетного до пошкодження ліній електропередач.