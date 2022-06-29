ФСБ заявляет, что задержала волгоградских "экстремистов": говорят, хотели захватить власть

ФСБ задержала жителей Волгоградской области РФ, якобы создавших "экстремистскую организацию" с целью захвата власти в России.

Источник: "Кавказ.Реалии"

Дословно: "ФСБ задержала нескольких жителей Волгоградской области за создание экстремистской организации. Ведомство утверждает, что на ее собраниях они обсуждали подготовку к захвату власти".

Реклама:

По версии российских спецслужб, задержанные собирались применять против правоохранителей, военнослужащих, социальных объектов огнестрельное оружие и "коктейли Молотова".

Задержанным россиянам, количество которых неизвестно, грозит до 10 лет лишения свободы.

Что предшествовало: В мае ФСБ сообщило о задержании в российском Кемерове "сторонника украинских нацистов", якобы причастного к повреждению линий электропередач.