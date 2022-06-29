Прикордонники пояснили, як пропускатимуть українців, у яких окупанти відбирають паспорти

Українці без документів при поверненні на Батьківщину проходитимуть відповідну перевірку на кордоні, яку здійснюватимуть правоохоронці та Міграційна служба.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону та в коментарі УП

Пряма мова: "Кожен правоохоронний орган і Міграційна служба мають необхідні бази даних, де зберігається інформація про наших співвітчизників. На основі цих баз даних буде якнайшвидше проведено ретельну перевірку, щоб ідентифікувати особу (без документів).

Коли громадянин прибуде в пункт пропуску або в те місце, де він зможе перетнути кордон, і далі спілкуватиметься з прикордонниками, йому обов'язково необхідно назвати своє ПІБ, дату народження і всі інші необхідні дані".

Деталі: Так прикордонники роз'яснили заяву віцепрем’єрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук про те, що депортованих українців, котрі зможуть дійти до кордону із Україною, будуть пропускати і без документів.

Демченко нагадав, що у зв’язку з війною всі пункти пропуску з Росією і Білоруссю закриті, але у випадку прибуття туди наших громадян, які хочуть повернутися на Батьківщину, їм гарантований перетин кордону після відповідної перевірки.

Речник ДПСУ наголосив, що Конституція України передбачає, що жоден громадянин нашої країни не може бути за будь-яких обставин обмежений у праві повернутися додому.

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У коментарі "Українській правді" Демченко роз’яснив що складність перетину кордону для людей без документів може виникнути якраз на суміжній території.

Пряма мова: "Тому я раджу громадянам завчасно прораховувати всі ризики перебування на територіях зокрема Російської Федерації та Республіки Білорусь, за можливості зв’язуватися з дипломатичними установами або міжнародними організаціями, для того щоб все таки вдалося дістатися території України.

У разі прибуття до кордону наших співвітчизників без документів, це не стане перешкодою для повернення їх в Україну.

Крім того такі громадяни не будуть притягуватися до відповідальності, передбаченої закондавством України (за незаконний перетин кордону –ред.). Ми добре розуміємо, що люди діяли виходячи з крайньої ситуації, повязаної з війною Росії проти України".

Що передувало: У багатьох українців, яких окупанти примусово депортують до РФ або пропускають через фільтраційні табори на окупованих територіях, росіяни примусово відбирають паспорти. 25 червня Верещук заявила, що депортованих українців, котрі зможуть дійти до кордону із Україною, будуть пропускати і без документів.