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Пограничники объяснили, как будут пропускать украинцев, у которых оккупанты отбирают паспорта

Валентина РоманенкоСреда, 29 июня 2022, 16:41
Андрей Демченко

Украинцы без документов при возвращении на Родину будут проходить соответствующую проверку на границе, которую будут проводить правоохранители и Миграционная служба.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона и в комментарии УП

Прямая речь: "Каждый правоохранительный орган и Миграционная служба имеют необходимые базы данных, где хранится информация о наших соотечественниках. На основе этих баз данных как можно скорее будет проведена тщательная проверка, чтобы идентифицировать личность (без документов).

Когда гражданин прибудет в пункт пропуска или в то место, где он сможет пересечь границу, и дальше будет общаться с пограничниками, ему обязательно необходимо назвать свои ФИО, дату рождения и остальные необходимые данные".

Детали: Так пограничники разъяснили заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук о том, что депортированных украинцев, которые смогут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.

Демченко напомнил, что в связи с войной все пункты пропуска с Россией и Беларусью закрыты, но в случае прибытия туда наших граждан, желающих вернуться на Родину, им гарантировано пересечение границы после соответствующей проверки.

Спикер ГПСУ подчеркнул: Конституция Украины предусматривает, что ни один гражданин нашей страны не может быть при любых обстоятельствах ограничен в праве вернуться домой.

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В комментарии "Украинской правде" Демченко разъяснил, что сложность пересечения границы для людей без документов может возникнуть как раз на сопредельной территории.

Прямая речь: "Поэтому я советую гражданам заблаговременно просчитывать все риски пребывания на территориях в частности Российской Федерации и Республики Беларусь, по возможности связываться с дипломатическими учреждениями или международными организациями, чтобы все же удалось добраться до территории Украины.

В случае прибытия к границе наших соотечественников без документов это не станет препятствием для возвращения их в Украину.

Кроме того, такие граждане не будут привлекаться к ответственности, предусмотренной законодательством Украины (за незаконное пересечение границы – ред.). Мы хорошо понимаем, что люди действовали исходя из крайней ситуации, связанной с войной России против Украины".

Что предшествовало: У многих украинцев, которых оккупанты принудительно депортируют в РФ или пропускают через фильтрационные лагеря на оккупированных территориях, россияне принудительно отбирают паспорта. 25 июня Верещук заявила, что депортированных украинцев, которые смогут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.

Темы: войнаграницаПограничная служба
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