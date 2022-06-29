Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники объяснили, как будут пропускать украинцев, у которых оккупанты отбирают паспорта

Валентина РоманенкоСреда, 29 июня 2022, 16:41
Пограничники объяснили, как будут пропускать украинцев, у которых оккупанты отбирают паспорта
Андрей Демченко

Украинцы без документов при возвращении на Родину будут проходить соответствующую проверку на границе, которую будут проводить правоохранители и Миграционная служба.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона и в комментарии УП

Прямая речь: "Каждый правоохранительный орган и Миграционная служба имеют необходимые базы данных, где хранится информация о наших соотечественниках. На основе этих баз данных как можно скорее будет проведена тщательная проверка, чтобы идентифицировать личность (без документов).

Реклама:

Когда гражданин прибудет в пункт пропуска или в то место, где он сможет пересечь границу, и дальше будет общаться с пограничниками, ему обязательно необходимо назвать свои ФИО, дату рождения и остальные необходимые данные".

Детали: Так пограничники разъяснили заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук о том, что депортированных украинцев, которые смогут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.

Демченко напомнил, что в связи с войной все пункты пропуска с Россией и Беларусью закрыты, но в случае прибытия туда наших граждан, желающих вернуться на Родину, им гарантировано пересечение границы после соответствующей проверки.

ВИДЕО ДНЯ

Спикер ГПСУ подчеркнул: Конституция Украины предусматривает, что ни один гражданин нашей страны не может быть при любых обстоятельствах ограничен в праве вернуться домой.

В комментарии "Украинской правде" Демченко разъяснил, что сложность пересечения границы для людей без документов может возникнуть как раз на сопредельной территории.

Прямая речь: "Поэтому я советую гражданам заблаговременно просчитывать все риски пребывания на территориях в частности Российской Федерации и Республики Беларусь, по возможности связываться с дипломатическими учреждениями или международными организациями, чтобы все же удалось добраться до территории Украины.

В случае прибытия к границе наших соотечественников без документов это не станет препятствием для возвращения их в Украину.

Кроме того, такие граждане не будут привлекаться к ответственности, предусмотренной законодательством Украины (за незаконное пересечение границы – ред.). Мы хорошо понимаем, что люди действовали исходя из крайней ситуации, связанной с войной России против Украины".

Что предшествовало: У многих украинцев, которых оккупанты принудительно депортируют в РФ или пропускают через фильтрационные лагеря на оккупированных территориях, россияне принудительно отбирают паспорта. 25 июня Верещук заявила, что депортированных украинцев, которые смогут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.

Темы: войнаграницаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: