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Депортовані Росією українці можуть повернутися додому і без паспортів: "Головне дійти до кордону"

Мазуренко Альона Субота, 25 червня 2022, 20:14
ІРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що депортованих українців, котрі зможуть дійти до кордону із Україною, будуть пропускати і без документів.

Джерело: Верещук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Три четвертих (3/4) людей від усієї кількості тих, хто пройшли ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну. 

Ми зараз розробляємо маршрути за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто не має, їх відбирають у цих фільтраційних таборах. 

Будемо допомагати дістатися до України. Це буде Естонія, Латвія (маршрути будуть курсувати звідти, за словами Верещук - ред.). З цієї сторони найбільший потік депортованих повертаються.

Наші кордони закриті (з РФ - ред.), але у нас є домовленість із прикордонниками, якщо українцям вдасться дійти до кордону із Україною ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що посвідчують особу.

Головне знайти шлях, щоб повернутися додому, задзвонити нам - ми допоможемо з квитками, з паспортними документами".

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Деталі: За її словами, МКЧХ були під час евакуації бійців з "Азовсталі" у фільтраційних таборах, котрі облаштували окупанти.

Верещук зазначила, що міжнародні представники особливо не впливали на процес, навіть після побачених там жахіть.

Вона додала, що міжнародне гуманітарне право виявилося безсилим перед російськими нацистами. 

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Теми: депортація Росіявійнакордон
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