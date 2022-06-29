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Руйнування мосту в Демидові: в ОП опублікували схему об’їзду

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 21:58
Руйнування мосту в Демидові: в ОП опублікували схему об’їзду
зруйнований міст у Демидові, фото з Telegram Тимошенка

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував схему об’їзду для легкового та вантажного транспорту після руйнування мосту в селі Демидів на Київщині.

Джерело: Тимошенко у Telegram

 
схема і всі фото з Telegram Тимошенка

Деталі: Тимошенко підтвердив, що в Демидові "блискавка влучила в автомобільний міст, через це відбулася детонація вибухового пристрою".

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"Легковий транспорт може рухатись дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Вантажний транспорт вагою понад 10 тонн може скористатися обʼїздом за наведеною схемою", – зазначив він.

Тимошенко зазначив, що після роботи екстрених служб міст буде обстежено та визначено обсяг ремонту.

 
 

Що передувало: У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий, є загиблий і поранені.

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Теми: Київська областьдорогивибух
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