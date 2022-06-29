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Київщина: у Демидові через блискавку зруйновано міст, є загиблий

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 18:40
Київщина: у Демидові через блискавку зруйновано міст, є загиблий
пошкоджений міст у Демидові, фото з Facebook Підкурганного

У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий, є загиблий і поранені.

Джерело: голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook, Київська ОВА в Telegram

Дослівно Підкурганний: "У зв'язку із пошкодженням мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий".

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Деталі: У коментарях до свого посту він також написав про причини пошкодження: "Детонація через блискавку. Не панікувати".

Підкурганний додав, що вирішується питання проїзду через Козаровичі.

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Пізніше Київська обласна військова адміністрація повідомила про одного загиблого і двох поранених.

Дослівно Київська ОВА: "Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога… Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту".

Передісторія:

  • 25 чи 26 лютого під час наступу російських військ під Києвом було підірвано дамбу на річці Ірпінь, розлив ріки частково завадив росіянам захопити столицю України. 
  • 27 червня декілька десятків мешканців підтопленого Демидова блокували дорогу в бік Києва та Димера. Таким чином вони хотіли звернути увагу на свої проблеми, бо будинки досі мокрі, а стара дамба не справляється і є вірогідність, що весь Демидів затопить, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамби та не відкачають воду.
  • Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба пообіцяв вирішити проблеми жителів підтопленого Демидова під Києвом: влада планує до серпня відновити шлюз зруйнованої наприкінці лютого дамби.

Читайте також: Краще потоп у хаті, ніж москаль. Як підрив дамби та затоплення села Демидів зірвали наступ росіян на Київ

Теми: Київська областьдорогивибух
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