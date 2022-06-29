Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разрушение моста в Демидове: в ОП опубликовали схему объезда

Катерина ТищенкоСреда, 29 июня 2022, 21:58
Разрушение моста в Демидове: в ОП опубликовали схему объезда
разрушенный мост в Демидове, фото из Telegram Тимошенко

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал схему объезда для легкового и грузового транспорта после разрушения моста в селе Демидов Киевской области.

Источник: Тимошенко в Telegram

 
Схема и все фото из Telegram Тимошенко

Детали: Тимошенко подтвердил, что в Демидове "молния попала в автомобильный мост, поэтому произошла детонация взрывного устройства".

Реклама:

"Легковой транспорт может двигаться по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Грузовой транспорт весом более 10 тонн может воспользоваться объездом по приведенной схеме", – отметил он.

Тимошенко отметил, что после работы экстренных служб мост будет обследован и определен объем ремонта.

 
 

Что предшествовало: В селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и раненые.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьдорогивзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: