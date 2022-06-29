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Разрушение моста в Демидове: в ОП опубликовали схему объезда

Катерина ТищенкоСреда, 29 июня 2022, 21:58
разрушенный мост в Демидове, фото из Telegram Тимошенко

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал схему объезда для легкового и грузового транспорта после разрушения моста в селе Демидов Киевской области.

Источник: Тимошенко в Telegram

 
Схема и все фото из Telegram Тимошенко

Детали: Тимошенко подтвердил, что в Демидове "молния попала в автомобильный мост, поэтому произошла детонация взрывного устройства".

"Легковой транспорт может двигаться по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Грузовой транспорт весом более 10 тонн может воспользоваться объездом по приведенной схеме", – отметил он.

Тимошенко отметил, что после работы экстренных служб мост будет обследован и определен объем ремонта.

 
 

Что предшествовало: В селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и раненые.

Темы: Киевская областьдорогивзрыв
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