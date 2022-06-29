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Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею ОРДЛО – Зеленський

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 23:04
Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею ОРДЛО – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею контрольованих Росією псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Росія все ж таки вичавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія.

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І в такому разі жодних відносин в України з Сирією більше не буде. А санкційний тиск проти Сирії буде, навпаки, ще більшим".

Що передувало: У середу сирійське державне агентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни повідомило, що Сирія вирішила визнати "незалежність" контрольованих Москвою псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.

Теми: ЗеленськийСиріяДНРЛНР
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