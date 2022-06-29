Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею ОРДЛО – Зеленський

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 23:04
Володимир Зеленський, фото ОП

Україна не матиме жодних відносин із Сирією після визнання нею контрольованих Росією псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Росія все ж таки вичавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія.

І в такому разі жодних відносин в України з Сирією більше не буде. А санкційний тиск проти Сирії буде, навпаки, ще більшим".

Що передувало: У середу сирійське державне агентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни повідомило, що Сирія вирішила визнати "незалежність" контрольованих Москвою псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийСиріяДНРЛНР
Головне сьогодні

відео СБУ встановила обставини удару по ТЦ у Кременчуку

Восени Кабмін чи його частину можуть відправити у відставку – джерела

інфографікаПлан "перезапуску України" може включати скорочення міністерств – джерела

Зведення Генштабу: В Білорусі вивчають, як провести приховану мобілізацію

додано фото, відеоУкраїна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі"

Кабмін пропонує запровадити санкції проти Маслякова й членів КВК

Усі новини...
Зеленський
Кабмін миру і війни. Як Зеленський переріс свій уряд
Зеленський відреагував на повернення 144 бійців з російського полону
Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів
Останні новини
11:31
Лукашенко заявив, що боротиметься за незалежність Білорусі
11:22
У Путіна нарахували, що у кожному "районі скупчення військових та техніки ЗСУ" було по одній людині
11:04
фото Росія з Севастополя вивела в море 5 підводних човнів – ЗМІ
11:00
Львівські лікарі сформували штучний стравохід 6-річній дівчині
10:52
Експорт електроенергії може приносити Україні понад 70 мільярдів на рік – Шмигаль
10:50
Дуда не вірить, що Білорусь офіційно вступить у війну
10:34
Білоруси масово почали отримувати повістки до військкоматів
10:30
Молдова одночасно з Україною підписала "транспортний безвіз" з ЄС
10:29
Інтернет від Starlink до кінця року з'явиться у поїздах УЗ – голова Держспецзв'язку
10:05
відео СБУ встановила обставини удару по ТЦ у Кременчуку
Усі новини...