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Украина не будет иметь никаких отношений с Сирией после признания ею ОРДЛО – Зеленский

Катерина ТищенкоСреда, 29 июня 2022, 23:04
Владимир Зеленский, фото ОП

У Украины не будет никаких отношений с Сирией после признания ею контролируемых Россией псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Россия все-таки выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история.

И в таком случае никаких отношений у Украины с Сирией больше не будет. А санкционное давление против Сирии будет, наоборот, еще больше".

Что предшествовало: В среду сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИДе страны сообщило, что Сирия решила признать "независимость" контролируемых Москвой псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на украинских территориях.

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Темы: ЗеленскийСирияДНРЛНР
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