Сирія слідом за Росією визнає "незалежність" ОРДЛО
Сирія вирішила визнати "незалежність" контрольованих Москвою псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.
Джерело: сирійське держагентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни
Пряма мова: "Спираючись на спільну волю та бажання налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність та суверенітет Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки".
Деталі: Джерело додало, що "будуть проведені переговори з обома країнами для узгодження рамок зміцнення відносин, включаючи встановлення дипломатичних відносин відповідно до відомих правил".
Що передувало: 16 червня ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що "Сирія та низка інших країн" готові визнати "незалежність" окупованих Росією територій Донбасу.
Передісторія:
- 21 лютого російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".
- В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.
- 22 лютого Держдума та Рада Федерації РФ ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".
- 24 лютого Путін почав війну проти України під приводом "захисту" Донбасу.