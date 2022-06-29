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Сирія слідом за Росією визнає "незалежність" ОРДЛО

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 16:36
президент Сирії Башар Асад та Росії Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Сирія вирішила визнати "незалежність" контрольованих Москвою псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.

Джерело: сирійське держагентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни

Пряма мова: "Спираючись на спільну волю та бажання налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність та суверенітет Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки".

Деталі: Джерело додало, що "будуть проведені переговори з обома країнами для узгодження рамок зміцнення відносин, включаючи встановлення дипломатичних відносин відповідно до відомих правил".

Що передувало: 16 червня ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що "Сирія та низка інших країн" готові визнати "незалежність" окупованих Росією територій Донбасу.

Передісторія:

  • 21 лютого російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. 
  • 22 лютого Держдума та Рада Федерації РФ ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".
  • 24 лютого Путін почав війну проти України під приводом "захисту" Донбасу.

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Теми: СиріяДНРЛНР
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