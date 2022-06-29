Сирія слідом за Росією визнає "незалежність" ОРДЛО

Сирія вирішила визнати "незалежність" контрольованих Москвою псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" на українських територіях.

Джерело: сирійське держагентство SANA з посиланням на офіційне джерело в МЗС країни

Пряма мова: "Спираючись на спільну волю та бажання налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність та суверенітет Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки".

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Деталі: Джерело додало, що "будуть проведені переговори з обома країнами для узгодження рамок зміцнення відносин, включаючи встановлення дипломатичних відносин відповідно до відомих правил".

Що передувало: 16 червня ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що "Сирія та низка інших країн" готові визнати "незалежність" окупованих Росією територій Донбасу.

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