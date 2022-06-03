Медведєв: Відмова домовлятися загрожує Україні втратою суверенітету

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відмова України домовлятися з Росією веде до зменшення шансів на дипломатичне врегулювання конфлікту і загрожує Україні втратою суверенітету.

Джерело: Медведєв в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, яке цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова Медведєва: "Чим це загрожує? Зрозуміло, чим. На жаль, це пов'язано і з жертвами, і з руйнуваннями, і, зрештою, Україна може втратити і додаткові території внаслідок того, що відбувається. В кінцевому рахунку це загрожує Україні, – відмова домовлятися, – насправді одним – втратою національного суверенітету".

Деталі: За словами заступника голови Радбезу РФ, якийсь час тому Україна виявила бажання "домовлятися щодо ключових моментів, причому на відносно, на наш погляд, реалістичній позиції".

Медведєв пояснив, ця позиція полягала в тому, "щоб визнати реалії: і територіальні реалії (анексію Криму та окупацію Донбасу – ред.), і реалії, пов'язані з участю в міжнародних організаціях, включаючи і військові блоки (відмовитися від участі в НАТО та проводити нейтральну політику у цьому напрямку – ред.)"

Також, за словами Медведєва, Україна під час зустрічей двох делегацій і на білоруській землі, і в Стамбулі, і в онлайн режимі нібито спочатку погоджувалася "провести часткову демілітаризацію та провести цілу низку інших важливих речей".

Але пізніше, за словами заступника голови Ради безпеки РФ, нібито "під впливом тих закликів, які Київ чує з Вашингтона та Брюсселя", Україна переговори призупинила.

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І зараз Медведєв вважає, що "шанси на політичне врегулювання ситуації погіршуються".

Чому це важливо: Росія напала на Україну 24 лютого, аргументуючи це тим, що це Україна нібито готувалася напасти на РФ.

Президент Росії веде дуже агресивну війну в Україні – окупанти обстрілюють мирні населені пункти та цивільну інфраструктуру (включаючи школи та лікарні), вбивають мирних мешканців та стирають цілі села та міста з лиця землі.

Російські солдати беруть у полон і катують цивільних осіб, мародерять і ґвалтують жінок та дітей.

Окупанти всіляко блокують евакуацію людей із захоплених населених пунктів, обстрілюючи навіть швидкі, евакуаційні та машини волонтерів.

Масові жорстокі вбивства мирних жителів, невиконання домовленостей щодо зелених коридорів для евакуації, звірства росіян у Бучі та Маріуполі призвели до того, що переговори стали на паузу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що є сенс говорити лише з Володимиром Путіним, бо у Росії інші люди нічого не вирішують.