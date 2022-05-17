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Подоляк: Переговори з Росією на паузі, причин цьому кілька

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 14:06
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.

Джерело: коментар Подоляка для ЗМІ, поширений Офісом президента 

Пряма мова Пололяка: "Переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька. Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі.

По-друге, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії. Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне".

Деталі: Третьою причиною Подоляк назвав те, що Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку і тому політична еліта боїться говорити правду. Зокрема того, що зараз з війни треба виходити на "зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку".

Через це, за словами представника ОПУ, Росія воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку.

Також Подоляк переконаний, що "Росія хоче побачити в дії всі пакети міжнародних економічних санкцій і остаточно зрозуміти дійсну "боєздатність" своєї армії, а також втратити залишки своєї репутації".

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"Така, на мій погляд, стратегічна ціль росіян: все або нічого. Тому немає сенсу заважати падінню цієї дивакуватої "імперії".

Сьогодні взагалі не йдеться про "вихід чи не вихід" з переговорного процесу української делегації, а йдеться тільки про доцільність і конкретику на даному етапі. Буде конкретика – будуть продовженні політичні переговори", – підсумував Подоляк.

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Передісторія: 

Теми: переговориУкраїнаРосіяОфіс президента
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