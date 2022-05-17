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Подоляк: Переговори з Росією на паузі, причин цьому кілька

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 14:06
Подоляк: Переговори з Росією на паузі, причин цьому кілька
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.

Джерело: коментар Подоляка для ЗМІ, поширений Офісом президента 

Пряма мова Пололяка: "Переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька. Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі.

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По-друге, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії. Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне".

Деталі: Третьою причиною Подоляк назвав те, що Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку і тому політична еліта боїться говорити правду. Зокрема того, що зараз з війни треба виходити на "зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку".

Через це, за словами представника ОПУ, Росія воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку.

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Також Подоляк переконаний, що "Росія хоче побачити в дії всі пакети міжнародних економічних санкцій і остаточно зрозуміти дійсну "боєздатність" своєї армії, а також втратити залишки своєї репутації".

"Така, на мій погляд, стратегічна ціль росіян: все або нічого. Тому немає сенсу заважати падінню цієї дивакуватої "імперії".

Сьогодні взагалі не йдеться про "вихід чи не вихід" з переговорного процесу української делегації, а йдеться тільки про доцільність і конкретику на даному етапі. Буде конкретика – будуть продовженні політичні переговори", – підсумував Подоляк.

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Передісторія: 

Теми: переговориУкраїнаРосіяОфіс президента
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