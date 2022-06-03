Українські військові почали опановувати HIMARS – журналіст

Українські військові розпочали навчання на сучасних багатофункціональних американських комплексах HIMARS.

Джерело: американський журналіст, який висвітлює новини Пентагону, Метт Сейлор у Twitter

Пряма мова: "За словами високопоставленого чиновника з оборони, українські військові розпочали навчання на HIMARS, які надсилають США.

Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни. Очікується, що перший етап навчання триватиме близько 3 тижнів".

Довідково: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів.

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