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Українські військові почали опановувати HIMARS – журналіст

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 червня 2022, 11:09
Українські військові почали опановувати HIMARS – журналіст
HIMARS. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: САЙТ ВИРОБНИКА LOCKHEED-MARTIN

Українські військові розпочали навчання на сучасних багатофункціональних американських комплексах HIMARS. 

Джерело: американський журналіст, який висвітлює новини Пентагону, Метт Сейлор у Twitter

Пряма мова: "За словами високопоставленого чиновника з оборони, українські військові розпочали навчання на HIMARS, які надсилають США.

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Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни. Очікується, що перший етап навчання триватиме близько 3 тижнів".

Довідково: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 червня адміністрація президента США схвалила надання одинадцятого пакету збройної допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів. На сайті Білого дому оприлюднили заяву Байдена, в якій він підтвердив надання Україні установок HIMARS.
  • 30 травня президент Байден заявив, що США не будуть давати Україні зброю, яка буде здатна вражати цілі на території Росії.
  • За даними американських журналістів, посадовці США досягли негласних політичних домовленостей з представниками українського військово-політичного керівництва, що Україна не буде використовувати ці комплекси для ведення наступальних дій на території Росії та ударів по цілях на території РФ.
  • Американські ЗМІ зі своїх джерел дізналися, що США нададуть Україні лише ті боєприпаси до цих комплексів, які сумісні з їхнім використанням як реактивних систем залпового вогню (дальністю ураження до 80 км), проте виключають можливість їхнього функціонального використання як оперативно-тактичних комплексів для завдання ударів у стратегічному тилу противника (дальністю ураження до 300 км).

Теми: СШАзброяРосіявійна
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