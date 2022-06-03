Українські військові почали опановувати HIMARS – журналіст
Українські військові розпочали навчання на сучасних багатофункціональних американських комплексах HIMARS.
Джерело: американський журналіст, який висвітлює новини Пентагону, Метт Сейлор у Twitter
Пряма мова: "За словами високопоставленого чиновника з оборони, українські військові розпочали навчання на HIMARS, які надсилають США.
Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни. Очікується, що перший етап навчання триватиме близько 3 тижнів".
Довідково: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.
Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів.
Передісторія:
- 1 червня адміністрація президента США схвалила надання одинадцятого пакету збройної допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів. На сайті Білого дому оприлюднили заяву Байдена, в якій він підтвердив надання Україні установок HIMARS.
- 30 травня президент Байден заявив, що США не будуть давати Україні зброю, яка буде здатна вражати цілі на території Росії.
- За даними американських журналістів, посадовці США досягли негласних політичних домовленостей з представниками українського військово-політичного керівництва, що Україна не буде використовувати ці комплекси для ведення наступальних дій на території Росії та ударів по цілях на території РФ.
- Американські ЗМІ зі своїх джерел дізналися, що США нададуть Україні лише ті боєприпаси до цих комплексів, які сумісні з їхнім використанням як реактивних систем залпового вогню (дальністю ураження до 80 км), проте виключають можливість їхнього функціонального використання як оперативно-тактичних комплексів для завдання ударів у стратегічному тилу противника (дальністю ураження до 300 км).