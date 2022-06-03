На 100-ий день війни в Кремлі все ще чекають "досягнення поставлених цілей"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що за 100 днів війни в Україні російські окупанти досягли "певних результатів".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Операція має своєю основною метою захист людей в "Донецькій народній республіці" і в "Луганській народній республіці". У плані забезпечення та захисту вживаються заходи, досягнуті певні результати".

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Деталі: За словами представника Кремля, окупанти нібито "звільнили від пронацистськи налаштованих сил ЗС України і безпосередньо від націоналістичних елементів багато населених пунктів".

Також, на думку Пєскова, російські військові, які знищують цілі села та міста, нібито "забезпечили можливість людям розпочати налагодження мирного життя".

Пряма мова прессекретаря Путіна: "Ця робота продовжуватиметься до того моменту, коли всі цілі "воєнної операції" будуть досягнуті в Україні".

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Деталі: Водночас, відповідаючи на запитання щодо часу можливої ​​анексії окремих областей України шляхом так званого "референдуму", Пєсков відповів, що "розуміння щодо тимчасових рамок можливого проведення референдумів у "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях щодо входження до складу РФ немає".

Чому це важливо: Росія напала на Україну 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін розраховував взяти Київ і Україну загалом за кілька днів. Про це всіляко натякали в керівництві Росії, про це свідчили різні розвідки, а також про це розповідали полонені російські солдати, які вже на початку березня залишилися без їжі, бо сухпайки їм видали лиш на кілька днів.

Свою безпорадність у війні з Україною російське керівництво виправдовувало нібито "турботою про мирних мешканців" – мовляв, вони зумисно "сповільнили темп операції, щоб зменшити кількість жертв серед цивільного населення".

Водночас Україна протистоїть окупанту вже 100 днів. ЗСУ змогли вигнати загарбників з Київської, Чернігівської, Сумської та Миколаївської областей. Наразі бої точаться у Луганській, Донецькій та Харківській областях.

Росія у загарбницькій війні уже втратила майже 31 тисячу своїх військових і тисячі одиниць техніки.

Путінський режим всіляко приховує втрати у війні від власного народу, продовжуючи годувати його пропагандою про "нацистів і звільнених людей Донбасу". Усіх, хто намагається протестувати проти війни, – швидко затримують; на листи родичів загиблих в Україні солдатів не відповідають; трупи знищених окупантів Росія не забирає – вони так і залишаються лежати у вагонах-рефрижераторах в Україні.

Напередодні сотого дня повномасштабного вторгнення в Україну Кремль попросив співробітників державних ЗМІ Росії не акцентувати увагу на тривалості російського вторгнення.