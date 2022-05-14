Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах
Україна готова повернути Росії тіла загиблих під Києвом та Черніговом російських окупантів, як це передбачено міжнародним гуманітарним правом.
Джерело: Reuters з посиланням на главу відділу військово-цивільної співпраці України Володимира Лямзіна
Пряма мова Лямзіна: "Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору".
Деталі: Повідомляється, що українська військова влада 13 травня повантажила тіла російських солдатів, зібрані після боїв у Київській та Чернігівській областях, у вагони-рефрижератори.
За словами Лямзіна, у різних регіонах України стояло кілька поїздів, де зберігалися тіла російських солдатів.
У поїзді, який знімали журналісти на околиці Києва, лежить кілька сотень тіл російських окупантів.
Лямзін зазначив, що більша частина їх привезена з Київської області, є також тіла з Чернігівської області та з деяких інших областей.
Передісторія:
- Росія напала на Україну 24 лютого. Своє вторгнення президент РФ Володимир Путін назвав "спецоперацією" з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.
- РФ веде агресивну війну, внаслідок якої вже загинули тисячі мирних жителів, серед яких мінімум 226 дітей, мільйони українців стали біженцями, багато міст та сіл України зруйновані повністю.
- Росія у цій війні втратила майже 27 тисяч солдатів та тисячі одиниць військової техніки.
- 9 травня катарський телеканал "Аль-Джазіра" опублікував репортаж про війну Росії проти України, у сюжеті серед іншого показали вагон-рефрижератор з тілами загиблих російських військових, а також вкрадене окупантами в Україні.