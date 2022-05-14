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Україна готова повернути Росії її мертвих солдатів: тіла зберігають у вагонах-рефрижераторах

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 08:30
Українські криміналісти несуть тіло загиблого окупанта у вагон-рефрижератор 11 травня на Київщині. Фото Getty Images

Україна готова повернути Росії тіла загиблих під Києвом та Черніговом російських окупантів, як це передбачено міжнародним гуманітарним правом.

Джерело: Reuters з посиланням на главу відділу військово-цивільної співпраці України Володимира Лямзіна

Пряма мова Лямзіна: "Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору".

Деталі: Повідомляється, що українська військова влада 13 травня повантажила тіла російських солдатів, зібрані після боїв у Київській та Чернігівській областях, у вагони-рефрижератори.

За словами Лямзіна, у різних регіонах України стояло кілька поїздів, де зберігалися тіла російських солдатів.

У поїзді, який знімали журналісти на околиці Києва, лежить кілька сотень тіл російських окупантів.

Лямзін зазначив, що більша частина їх привезена з Київської області, є також тіла з Чернігівської області та з деяких інших областей.

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Теми: УкраїнавійнаРосія
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