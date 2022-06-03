Журналісти показали, що відбувається у Сєвєродонецьку і як воює "Іноземний легіон"

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували відео із Сєвєродонецька, де тривають бої з росіяними, у місті українським захисникам допомагає "Іноземний легіон".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. У місті точаться бої.

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За словами кореспондента, ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій.

Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий "Іноземний легіон", який воює на боці України, зокрема і в Сєвєродонецьку.

Кореспондентам вдалося поспілкуватися з кількома добровольцями з-за кордону, зокрема з Австралії та Грузії.

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За словами бійців, вони підтримуюють правильну сторону, хочуть допомогти прогнати окупантів назад в Росію, скільки б це часу не зайняло, а потім повернутися додому до своїх родин.

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