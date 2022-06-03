Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Журналісти показали, що відбувається у Сєвєродонецьку і як воює "Іноземний легіон"

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 червня 2022, 17:16
Журналісти показали, що відбувається у Сєвєродонецьку і як воює Іноземний легіон
НАСЛІДКИ БОЙОВИХ ДІЙ У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ 30 ТРАВНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували відео із Сєвєродонецька, де тривають бої з росіяними, у місті українським захисникам допомагає "Іноземний легіон".

Джерело: "Радіо Свобода" 

Деталі: Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. У місті точаться бої.

Реклама:

За словами кореспондента, ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій.

Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий "Іноземний легіон", який воює на боці України, зокрема і в Сєвєродонецьку.

Кореспондентам вдалося поспілкуватися з кількома добровольцями з-за кордону, зокрема з Австралії та Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

За словами бійців, вони підтримуюють правильну сторону, хочуть допомогти прогнати окупантів назад в Росію, скільки б це часу не зайняло, а потім повернутися додому до своїх родин. 

Нагадаємо:

  • Російські загарбники окупували 80% території міста Сєвєродонецьк на Луганщині, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.
  • Глава Луганської обласної держадміністрації повідомив, що із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.
  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай додав, що Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. 

Теми: СєвєродонецьквійнаЛуганська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Сєвєродонецьк
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
Українці дарма сподівалися на людяність росіян
У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: