Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналісти показали, що відбувається у Сєвєродонецьку і як воює "Іноземний легіон"

Мазуренко Альона П'ятниця, 3 червня 2022, 17:16
НАСЛІДКИ БОЙОВИХ ДІЙ У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ 30 ТРАВНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували відео із Сєвєродонецька, де тривають бої з росіяними, у місті українським захисникам допомагає "Іноземний легіон".

Джерело: "Радіо Свобода" 

Деталі: Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. У місті точаться бої.

За словами кореспондента, ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій.

Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий "Іноземний легіон", який воює на боці України, зокрема і в Сєвєродонецьку.

Кореспондентам вдалося поспілкуватися з кількома добровольцями з-за кордону, зокрема з Австралії та Грузії.

За словами бійців, вони підтримуюють правильну сторону, хочуть допомогти прогнати окупантів назад в Росію, скільки б це часу не зайняло, а потім повернутися додому до своїх родин. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Російські загарбники окупували 80% території міста Сєвєродонецьк на Луганщині, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.
  • Глава Луганської обласної держадміністрації повідомив, що із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.
  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай додав, що Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. 

Теми: СєвєродонецьквійнаЛуганська областьокупація
Головне сьогодні

Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти

Кулеба: Україна готова відкрити для експорту зерна порт Одеси, але є одне "але"

Путін пропонує Україні вивозити зерно через знищений Маріуполь чи Білорусь

Арахамія розповів, коли Україна поновить переговори з РФ

доповненоВ ОРДЛО заборонили Viber

Стефанчук попросив у міністра оборони Німеччини підводні човни

Усі новини...
Сєвєродонецьк
Сєвєродонецьк, РСЗВ від США, Дворніков, який "кудись зник" – головне про війну за тиждень
Луганщина: ЗСУ не дали окупантам захопити села біля Сєвєродонецька та Лисичанська
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення – Гайдай
Останні новини
05:36
Генсек про війну в Україні: "конфлікт" активізує "тривимірну глобальну кризу"
04:58
Новим президентом Албанії стане начальник Генштабу
04:08
Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти
03:11
Південь: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і 19 загарбників
02:48
Налякана окупаційна влада на Херсонщині підтягнула "Піони" – ОК "Південь"
02:15
Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
01:25
Акція протесту у Вірменії: є затримані та 50 госпіталізованих
00:48
ППО збила 4 крилатих ракети, запущених з російського підводного човна – ОК "Південь"
00:17
Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом
00:10
Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога
Усі новини...