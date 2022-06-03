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Луганщина: ЗСУ не дали окупантам захопити села біля Сєвєродонецька та Лисичанська

Катерина ТищенкоП'ятниця, 3 червня 2022, 17:17
Луганщина: ЗСУ не дали окупантам захопити села біля Сєвєродонецька та Лисичанська

Окупанти намагалися оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська, але ЗСУ не дали їм захопити села Метьолкіне та Білогорівка.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє пресслужба міністерства

Дослівно: "На Донецькому напрямку ворог зосередився на спробах оточення наших військ у районах Сєверодонецька і Лисичанська.

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На Сєвєродонецькому напрямку українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити с. Метьолкіне та Білогорівка. Ворог зазнав втрат і відійшов".

Деталі: Станом на ранок п’ятниці повідомляється, що противник за підтримки авіації веде штурмові дії у житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька. Про цьому також несе втрати. Активні бої тривають.

Що передувало: 2 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. 

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Теми: СєвєродонецькЛисичанськвійнаЛуганська область
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