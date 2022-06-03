Пєсков розчарований "справедливістю в ЄС", де наклали санкції на його дружину і дітей
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив жаль через санкцїі, запроваджені проти його дітей і дружини, але додав, що не буде добиватися справедливості в судах.
Джерело: російська державна новинна агенція "РИА новости"
Пряма мова Пєскова: "Можна лише висловити жаль, що Європа вимушена йти за трендом, який задають у Вашинґтоні. Оскаржувати, як мінімум зараз, не матиме сенсу. Там немає справедливого суду".
Довідково: Микола та Єлизавета є дітьми Пєскова під першого шлюбу з Анастасією Будьонною.
Дочка Пєскова Ліза має студентську посвідку на життя – навіть у 2020-му році, під час карантину, коли кордони ЄС були зачинені для Росії, дівчина все одно літала до Парижа, чим дуже дратувала своїх співвітчизників в Instagram. А в 2019-му Пєскова була стажеркою Європарламенту.
Зараз Ліза, на відміну від молодшого брата, утримується від постів та сторіз на своїй сторінці. Так само вона закрила можливість коментувати свої фото.
На початку війни в Україні донька Пєскова запостила в сторіс заклик "НЕТ ВОЙНЕ" на чорному тлі, однак дуже швидко видалила його зі свого Instagram.
Передісторія:
- І Тетяна Навка, і Микола та Єлизавета Пєскови потрапили під санкції США на початку березня.
- Єврокомісія розкрила перелік росіян, проти яких запровадили обмежувальні заходи в межах шостого пакету санкцій. До переліку потрапили дружина Пєскова Тетяна Навка, а також старші діти Микола і Єлизавета.
- "Українська правда" раніше встановила, що один із синів Пєскова Дені мешкає й навчається в Парижі з матір’ю – колишньою партнеркою Пєскова Катериною Солоцинською.
- Сам Пєсков потрапив під санкції Євросоюзу ще 28 лютого, за чотири дні після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України.