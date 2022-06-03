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Пєсков розчарований "справедливістю в ЄС", де наклали санкції на його дружину і дітей

Денис КарловськийП'ятниця, 3 червня 2022, 18:32
Пєсков розчарований справедливістю в ЄС, де наклали санкції на його дружину і дітей
пєсков і тетяна навка

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив жаль через санкцїі, запроваджені проти його дітей і дружини, але додав, що не буде добиватися справедливості в судах.

Джерело: російська державна новинна агенція "РИА новости"

Пряма мова Пєскова: "Можна лише висловити жаль, що Європа вимушена йти за трендом, який задають у Вашинґтоні. Оскаржувати, як мінімум зараз, не матиме сенсу. Там немає справедливого суду".

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Довідково: Микола та Єлизавета є дітьми Пєскова під першого шлюбу з Анастасією Будьонною.

Дочка Пєскова Ліза має студентську посвідку на життя – навіть у 2020-му році, під час карантину, коли кордони ЄС були зачинені для Росії, дівчина все одно літала до Парижа, чим дуже дратувала своїх співвітчизників в Instagram. А в 2019-му Пєскова була стажеркою Європарламенту. 

Зараз Ліза, на відміну від молодшого брата, утримується від постів та сторіз на своїй сторінці. Так само вона закрила можливість коментувати свої фото. 

ВІДЕО ДНЯ

На початку війни в Україні донька Пєскова запостила в сторіс заклик "НЕТ ВОЙНЕ" на чорному тлі, однак дуже швидко видалила його зі свого Instagram. 

Передісторія: 

  • І Тетяна Навка, і Микола та Єлизавета Пєскови потрапили під санкції США на початку березня.
  • Єврокомісія розкрила перелік росіян, проти яких запровадили обмежувальні заходи в межах шостого пакету санкцій. До переліку потрапили дружина Пєскова Тетяна Навка, а також старші діти Микола і Єлизавета.
  • "Українська правда" раніше встановила, що один із синів Пєскова Дені мешкає й навчається в Парижі з матір’ю – колишньою партнеркою Пєскова Катериною Солоцинською.
  • Сам Пєсков потрапив під санкції Євросоюзу ще 28 лютого, за чотири дні після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Теми: санкціїЄСРосія
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