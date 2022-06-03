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ЗСУ потіснили російських окупантів із Сєвєродонецька на 20% – Гайдай

Денис КарловськийП'ятниця, 3 червня 2022, 21:08
бої в сєвєродонецьку 2 червня. фото: getty images

Збройні сили України посунули російські окупаційні війська із Сєвєродонецька на 20%..

Джерело: очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Якщо раніше була важка ситуація й відсоток (території міста – УП) десь 70 були захоплені, то зараз на 20% їх (російських окупантів – УП) вже посунули назад.

Вони намагаються, звісно, перекидати певні сили, щоб захопити Сєвєродонецьк. Але навіть "деенерівці" вже відмовляються воювати за, як вони кажуть, "ЛНР".

Деталі: За словами Гайдая, щодня російські окупанти зазнають великих втрат у боях за Сєвєродонецьк, як у живій силі, так і в бронетехніці. Він додав, що в останні дні почали надходити звістки про загибель "кадировців". На його думку, це може свідчити, що російські військові самі переконалися у своїй брехні, що нібито місто вже повністю під контролем російської армії, а тому туди безпечно можуть заїхати "кадировці".

Він не погодився з оцінками деяких західних військових експертів, що російські загарбники зможуть встановити контроль над містом протягом двох тижнів. Гайдай сказав, що до ЗСУ надходять такі підкріплення, які значно посилюють наші сили й не дозволять росіянам захопити місто.

Голова військової адміністрації області пояснив, що російські загарбники спершу гатять з різних видів озброєння – ствольної артилерії, танків, мінометів – по українських позиціях, а потім наступають піхотою. Російські військові гинуть під вогнем ЗСУ, тоді артилерія окупантів знову шквально обстрілює різні точки в Сєвєродонецьку.

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Гайдай переконує, що українці зможуть відсунути артилерію росіян відразу, як на передову привезуть західну далекобійну артилерію. Якщо ЗСУ вдасться позбутися російської артилерії, то піхотні підрозділи окупантів накивають п’ятами. 

Передісторія:

  • Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ за 3 червня, росіяни під прикриттям артилерійського вогню штурмували східну частину Сєвєродонецька, де мали частковий успіх, але бої тривають.
  • Міністерство оборони Великої Британії прогнозує, що російським військам може вдатися подолати український опір у Сєвєродонецьку й захопити місто повністю упродовж наступних двох тижнів.

Теми: СєвєродонецькДонбасбойові діїЛуганська область
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