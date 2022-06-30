Бренсон: Ми повинні разом протистояти загрозі, з якою зіткнулася Україна

Мільярдер Річард Бренсон закликав згуртуватися і разом протистояти російській загрозі.

Джерело: Бренсон у Facebook

Дослівно: "Я, як і раніше, сподіваюся, що Україна та її народ здобудуть перемогу і виграють цю війну, взявши під контроль свою територію, свій суверенітет та свій майбутній шлях. Але більше, ніж будь-коли, всі ми повинні об'єднатися і протистояти загрозі, з якою зіштовхнулися Україна та світ".

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Деталі: Крім того, Бренсон сказав, що його мета приїзду до Києва полягала в тому, щоб зустрітися та вислухати українців, зрозуміти їхні страхи та побоювання та дізнатися, що бізнес у партнерстві з громадянським суспільством та урядами може зробити для найбільш ефективної підтримки України.

Нагадаємо: 29 червня засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон прибув до України. Він побував у Гостомелі - цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Також він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.