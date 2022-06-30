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Бренсон: Мы должны вместе противостоять угрозе, с которой столкнулась Украина

Анастасия КалатурЧетверг, 30 июня 2022, 01:22
ФОТО: GETTY

Миллиардер Ричард Бренсон призвал сплотиться и вместе противостоять российской угрозе.

Источник: Бренсон в Facebook

Дословно: "Я по-прежнему надеюсь, что Украина и ее народ одержат победу и выиграют эту войну, взяв под контроль свою территорию, свой суверенитет и свой будущий путь. Но больше, чем когда-либо, все мы должны объединиться и противостоять угрозе, с которой столкнулись Украина и мир".

Детали: Кроме того, Бренсон сказал, что его цель приезда в Киев состояла в том, чтобы встретиться и выслушать украинцев, понять их страхи и опасения и узнать, что бизнес в партнерстве с гражданским обществом и правительствами может сделать для наиболее эффективной поддержки Украины.

Напомним: 29 июня основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Бренсон прибыл в Украину. Он побывал в Гостомеле - интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Также он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Темы: экономикамирвойнаУкраина
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