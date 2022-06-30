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Россияне бьют по Лисичанску: разрушен отдел полиции и НПЗ

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 08:46
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские захватчики не оставляют намерений захватить город Лисичанск в Луганской области – в результате многочисленных авиаударов уничтожено отделение полиции и повреждена территория НПЗ.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Утром 30 июня россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода". 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Детали: По словам главы ОВА, россияне бросили практически все силы на захват города и обстреливают его из всех имеющихся видов вооружения.

Также 29 июня оккупанты нанесли авиаудары по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчеяровки и полностью уничтожили помещение отдела полиции. 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Гайдай отметил, что в город регулярно пытаются ворваться диверсанты. Одну ДРГ обезвредили 29 июня в районе Верхнекаменки. 

 
Фото Из Telegram Гайдая

В Лисичанске много разрушений жилищного фонда. В подвальном помещении одного из поврежденных домов после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни.

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Фото Из Telegram Гайдая

Оккупанты не прекращают обстреливать территории вдоль реки Северский Донец – и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Практически под постоянным огневым давлением район "Донсоды". 

 
Фото Из Telegram Гайдая

Враг не оставляет намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Темы: Луганская областьЛисичансквойна
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