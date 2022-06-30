Збройні сили України вже знищили 35 600 окупантів

Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових, 1 573 танки, 143 крилатих ракети та 104 засоби ППО.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 573 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,

артилерійських систем – 790 (+9) од,

РСЗВ – 246 (+0) од,

засобів ППО – 104 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,

крилатих ракет – 143 (+1) од,

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,

спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.