Збройні сили України вже знищили 35 600 окупантів
Четвер, 30 червня 2022, 09:03
Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових, 1 573 танки, 143 крилатих ракети та 104 засоби ППО.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 573 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,
- артилерійських систем – 790 (+9) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 104 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,
- крилатих ракет – 143 (+1) од,
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.