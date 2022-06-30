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Збройні сили України вже знищили 35 600 окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 09:03
Збройні сили України вже знищили 35 600 окупантів
Фото з Facebook Генерального штабу ЗСУ

Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових, 1 573 танки, 143 крилатих ракети та 104 засоби ППО.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 573 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,
  • артилерійських систем – 790 (+9) од,
  • РСЗВ – 246 (+0) од,
  • засобів ППО – 104 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,
  • крилатих ракет – 143 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,
  • спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

Теми: Росіявійна
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