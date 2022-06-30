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Вооруженные силы Украины уже уничтожили 35 600 оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 09:03
Фото с Facebook Генерального штаба ВСУ

Россия в войне с Украиной уже потеряла 35 600 военных, 1 573 танка, 143 крылатых ракеты и 104 средства ПВО.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 573 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 726 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 790 (+9) ед,
  • РСЗО – 246 (+0) ед,
  • средств ПВО – 104 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 185 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 143 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) ед,
  • специальной техники – 61 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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