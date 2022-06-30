Вооруженные силы Украины уже уничтожили 35 600 оккупантов

Россия в войне с Украиной уже потеряла 35 600 военных, 1 573 танка, 143 крылатых ракеты и 104 средства ПВО.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 573 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 726 (+6) ед,

артиллерийских систем – 790 (+9) ед,

РСЗО – 246 (+0) ед,

средств ПВО – 104 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) ед,

крылатых ракет – 143 (+1) ед,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) ед,

специальной техники – 61 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.