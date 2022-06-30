Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вооруженные силы Украины уже уничтожили 35 600 оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 09:03
Вооруженные силы Украины уже уничтожили 35 600 оккупантов
Фото с Facebook Генерального штаба ВСУ

Россия в войне с Украиной уже потеряла 35 600 военных, 1 573 танка, 143 крылатых ракеты и 104 средства ПВО.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 573 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 726 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 790 (+9) ед,
  • РСЗО – 246 (+0) ед,
  • средств ПВО – 104 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 185 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 143 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) ед,
  • специальной техники – 61 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: