Ракетний удар по Миколаєву: кількість жертв влучання в багатоповерхівку зросла до 6 чоловік
Четвер, 30 червня 2022, 09:32
Кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла з 4 до 6 чоловік.
Джерело: голова ОВА Миколаївщини Віталій Кім у Telegram, ДСНС України у Telegram
Пряма мова Кіма: "Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих. Також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив".
Деталі: Від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще 7 житлових багатоповерхівок. У квартирах вибиті вікна та зруйновані балкони.
Рятувальники продовжують шукати загиблих та розбирати завали зруйнованого житлового будинку.
Що було раніше: У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: окупанти влучили в багатоповерхівку. На той час було відомо про 4 загиблих і 5 поранених.