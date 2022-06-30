Ракетний удар по Миколаєву: кількість жертв влучання в багатоповерхівку зросла до 6 чоловік

Кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла з 4 до 6 чоловік.

Джерело: голова ОВА Миколаївщини Віталій Кім у Telegram, ДСНС України у Telegram

Пряма мова Кіма: "Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих. Також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив".

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Деталі: Від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще 7 житлових багатоповерхівок. У квартирах вибиті вікна та зруйновані балкони.

Рятувальники продовжують шукати загиблих та розбирати завали зруйнованого житлового будинку.

Що було раніше: У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: окупанти влучили в багатоповерхівку. На той час було відомо про 4 загиблих і 5 поранених.