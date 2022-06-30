Ракетный удар по Николаеву: количество жертв попадания в многоэтажку выросло до 6 человек

Число жертв попадания ракеты оккупантов в Николаеве в многоэтажку возросло с 4 до 6 человек.

Источник: глава ОВА Николаевщины Виталий Ким в Telegram, ГСЧС Украины в Telegram

Прямая речь Кима: "Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где в настоящее время известно о 6 погибших и 6 пострадавших. Также ракета попала в базу отдыха и гаражный кооператив".

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Детали: От ударной волны и обломков повреждений получили еще 7 жилых многоэтажек. В квартирах выбиты окна и разрушены балконы.

Спасатели продолжают искать погибших и разбирать завалы разрушенного жилого дома.

Что предшествовало: В Николаеве утром 29 июня прогремели взрывы: оккупанты попали в многоэтажку. К тому времени было известно о 4 погибших и 5 раненых.