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Лукашенко заявив, що боротиметься за незалежність Білорусі

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 11:31
Лукашенко заявив, що боротиметься за незалежність Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: БелТа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що берегтиме і боротиметься за незалежність його країни.

Джерело: білоруське державне видання БелТА, яке цитує заяву Лукашенка з нагоди Дня незалежності Білорусі

Пряма промова Лукашенка: "Щороку 3 липня ми наголошуємо: незалежність – найбільше надбання будь-якого народу, в тому числі й білоруського. І ми її берегтимемо, будемо за неї боротися так, як це робили наші героїчні предки. Іншого нам просто не дано" .

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Деталі: Повідомляється, що 30 червня Лукашенко з нагоди державного свята роздавав нагороди у Палаці Незалежності у Мінську.

Зокрема, він відзначив прикордонників та військових, які стоять "на передовій, на варті миру та спокою".

Лукашенко не забув згадати Україну, на яку напала, зокрема й з території Білорусі, Росія.

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Пряма промова Лукашенка: "Південніше Білорусі, на жаль, неспокійно. На заході та півночі нашої Білорусі нарощується угруповання військ НАТО. Нам необхідно захистити свою країну і свій народ".

Чому це важливо: Росія використовувала територію Білорусі як плацдарм для нападу на Україну в лютому і продовжує використовуватись для завдання ракетних ударів по мирних містах України.

Хоча війська Білорусі не беруть прямої участі у війні в Україні, Лукашенко всіляко підлещується до Путіна, підтримує його кровопролитну війну і надає територію РБ для переміщення російської військової техніки та розміщення смертоносної зброї далекої дії.

У листопаді 2021 року президент Росії Володимир Путін та Лукашенко підписали інтеграційний декрет Союзної держави.

Теми: БілорусьЛукашенко
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